Полузащитник ЦСКА Обляков похвалил «Урал» после очного матча команд в 23-м туре РПЛ

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после победы над «Уралом» (2:1) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги похвалил команду из Екатеринбурга.

«Настраивались ли на Гончаренко? Наверное, на тренера не настраиваются, настраивались на команду. Тренер ни при чём. «Урал» хорошо играет, прессингует, стараются играть от себя, не бить вперёд. Хотят побеждать, им в признание отмечу, что показывают хороший футбол», — сказал Обляков в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

В победном матче 24-летний Обляков провёл на поле все 90 минут, не отметившись результативными действиями. ЦСКА набрал три очка и занимает в турнирной таблице четвёртое место (44). Выше располагаются «Спартак» (45), «Ростов» (46) и «Зенит» (55).

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