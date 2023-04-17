«Во время правления Абрамовича нас ненавидели». Лэмпард — о репутации «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на вопрос о том, пострадала ли репутация клуба в текущем сезоне, отметив, что команду ненавидели, когда её владельцем был российский бизнесмен Роман Абрамович.

«Пострадала ли репутация «Челси» в этом сезоне? Меня не волнует, что о нас думают как о клубе. В первые годы правления Абрамовича, я думаю, нас ненавидели все, а мы побеждали. Так что я не думаю, что нам следует зацикливаться на этом. Мы стремимся быть командой, в которой люди уважают друг друга и понимают, чего хотят добиться. В данный момент это не так», — приводит слова Лэмпарда Evening Standard.

«Челси» уволил двух главных тренеров по ходу текущего сезона. Первым был Томас Тухель, вторым — Грэм Поттер.

Кто может покинуть «Челси»