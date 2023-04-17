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«Не разобрался, что там было». Обляков — о пенальти в ворота «Урала» в матче с ЦСКА

«Не разобрался, что там было». Обляков — о пенальти в ворота «Урала» в матче с ЦСКА
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков не разобрался в назначенном пенальти в ворота «Урала» (2:1) в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

Обслуживала матч «Урал» — ЦСКА бригада арбитров Владислава Безбородова. Ему помогали Максим Гаврилин и Адлан Хатуев. За VAR отвечали Ян Бобровский и Николай Ерёмин.

«Медина и Карраскаль на скамейке запасных? Конкуренция, на тренировках работают все. Место в стартовом составе никому не обеспечено, нужно доказывать. Кто лучше, тот и играет.

Я не разобрался, что там было. Вижу, Бактиёр (Зайнутдинов. — Прим. «Чемпионата») тыкает мяч коленями, затем упал на меня, отдавил мне ногу. Как всегда, мне не нравится, когда долго смотрят эти моменты. Почувствовал ли я, что это пенальти? Не видел, тяжело было заметить», — сказал Обляков в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

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