Белоус: почему Захарян стагнирует — это вопрос к Йокановичу

Футбольный функционер Юрий Белоус высказался об игре Арсена Захаряна за московское «Динамо». По мнению эксперта, у Захаряна началась стагнация, а вопросы о её причинах необходимо задавать главному тренеру бело-голубых Славише Йокановичу.
«Захаряну надо забыть уже о «Челси». Ему надо выкладываться на каждой тренировке, чтобы он попадал в основной состав, иначе с таким потенциалом Арсен может в сборную России не попадать. Отлично, что он уже в раннем возрасте заявил о себе. Все думали, что он станет лидером, но сейчас Захарян в каких-то эпизодах выпадает. Арсен по потенциалу может быть лидером и игроком европейского класса. Всё зависит от него.
От тренера очень многое зависит. Надо смотреть на тренировочный процесс, но от игрока тоже должно исходить стремление. Арсен должен готовиться. Вопрос к тренеру — почему Захарян стагнирует как мастер?» — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».
- 17 апреля 2023
-
10:25
-
10:24
-
10:14
-
10:09
-
10:02
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:42
-
09:38
-
09:21
-
09:20
-
09:15
-
09:07
-
09:00
-
09:00
-
08:46
-
08:30
-
08:19
-
08:10
-
07:57
-
07:51
-
07:47
-
07:30
-
07:15
-
07:00
-
06:45
-
06:43
-
06:28
-
06:22
-
06:10
-
05:57
-
05:46
-
05:45
-
05:40