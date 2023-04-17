Белоус: почему Захарян стагнирует — это вопрос к Йокановичу

Футбольный функционер Юрий Белоус высказался об игре Арсена Захаряна за московское «Динамо». По мнению эксперта, у Захаряна началась стагнация, а вопросы о её причинах необходимо задавать главному тренеру бело-голубых Славише Йокановичу.

«Захаряну надо забыть уже о «Челси». Ему надо выкладываться на каждой тренировке, чтобы он попадал в основной состав, иначе с таким потенциалом Арсен может в сборную России не попадать. Отлично, что он уже в раннем возрасте заявил о себе. Все думали, что он станет лидером, но сейчас Захарян в каких-то эпизодах выпадает. Арсен по потенциалу может быть лидером и игроком европейского класса. Всё зависит от него.

От тренера очень многое зависит. Надо смотреть на тренировочный процесс, но от игрока тоже должно исходить стремление. Арсен должен готовиться. Вопрос к тренеру — почему Захарян стагнирует как мастер?» — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».