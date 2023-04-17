«Не должен был вмешиваться». Леонид Слуцкий раскритиковал работу VAR в матче «Урал» — ЦСКА

Бывший главный тренер «Халла» и «Витесса» Леонид Слуцкий высказался о назначенном пенальти в ворота «Урала» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2).
«Только мы заканчиваем говорить о судействе, как эпизоды начинаются снова. После этого эпизода прошло много времени (прежде чем его начали смотреть на VAR. — Прим. «Чемпионата»), никто не понимал, какой момент смотрят, в каком был фол и в какую сторону.
По мне, здесь не должен был вмешиваться VAR. Эпизод в динамике и на повторах не смотрелся на 11-метровый удар. Тот случай, когда VAR мешает: эпизод никак не вытекал из логики игры», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
Главным арбитром встречи в Екатеринбурге был Владислав Безбородов. За VAR отвечал Ян Бобровский, его помощником был Николай Ерёмин.
- 17 апреля 2023
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