Александр Головин рассказал, в какой футбол просят его играть в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, в какой футбол просят его играть в команде, и подвёл итоги матча Лиги 1 с «Лорьяном» (3:1), в котором он отметился забитым мячом.

«Выиграли по делу, заработали важные три очка, которые очень пригодятся на финише чемпионата. Иметь преимущество в два мяча после получаса игры — это здорово, игра давалась нам, многое получалось.

Как можно прокомментировать то, что поучаствовал во всех трёх голах «Монако»? Это приятно, безусловно. Значит, не зря выхожу на поле. Есть задача созидать, искать в атаке ходы, которые позволят нам получать выгодные моменты и ситуации. Очень рад, что это получается, что приношу пользу команде. Не так важно, забиваю сам или ассистирую партнёрам. Самое главное, что мы забиваем и побеждаем», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.