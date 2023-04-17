«Команды разных планет». Леонид Слуцкий — о первом тайме матча «Торпедо» — «Спартак»

Бывший тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об игре «Торпедо» после прихода главного тренера Жозепа Клотета и поделился эмоциями от первого тайма команды со «Спартаком» (1:2) в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Что такого сделал Пеп Клотет, что «Торпедо» стало похоже на футбольную команду? Всё очень просто: когда ты борешься за сохранение прописки, то всё очень напряжённо. На каком-то этапе ты смирился с тем, что вылетаешь, очень большие очковые отрывы, и тут тебе вдруг прилетает два технических очка после матча с «Пари НН», идёт смена тренера. Тренер испанский, наверняка он не накачивает так игроков, позволяет им играть более раскрепощённо.

Становится чуть лучше, но если честно, в первом тайме матча со «Спартаком» у соперника «Торпедо» было подавляющее преимущество. Говорить о том, что «Торпедо» выправляется, я бы не стал. В первом тайме были не команды разного уровня, а команды разных планет», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.