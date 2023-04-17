Хавбек ЦСКА Обляков: «Спартак» играл лучше «Торпедо», все пенальти по делу
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился эмоциями от просмотра первого тайма матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Торпедо» (2:1).
«Показалось ли мне, что «Торпедо» может набрать очки в этом матче? Не показалось, в это время мы летели в самолёте (смеётся). Смотрел первый тайм, все пенальти назначены по делу, а «Спартак» играл лучше», — сказал Обляков в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
«Спартак» получил право на три пенальти в первом тайме матча с «Торпедо». Реализовать удалось лишь один: отличился Роман Зобнин, а Руслан Литвинов и Кейта Бальде свои попытки не использовали. Красно-белые победили 2:1 и набрали в турнирной таблице 45 очков. Сейчас они на третьем месте.
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