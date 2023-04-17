Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек ЦСКА Обляков: «Спартак» играл лучше «Торпедо», все пенальти по делу

Хавбек ЦСКА Обляков: «Спартак» играл лучше «Торпедо», все пенальти по делу
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился эмоциями от просмотра первого тайма матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Торпедо» (2:1).

«Показалось ли мне, что «Торпедо» может набрать очки в этом матче? Не показалось, в это время мы летели в самолёте (смеётся). Смотрел первый тайм, все пенальти назначены по делу, а «Спартак» играл лучше», — сказал Обляков в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

«Спартак» получил право на три пенальти в первом тайме матча с «Торпедо». Реализовать удалось лишь один: отличился Роман Зобнин, а Руслан Литвинов и Кейта Бальде свои попытки не использовали. Красно-белые победили 2:1 и набрали в турнирной таблице 45 очков. Сейчас они на третьем месте.

Материалы по теме
«Спартак» прервал серию неудач, оставшись вдевятером! Огненное дерби с тремя пенальти
«Спартак» прервал серию неудач, оставшись вдевятером! Огненное дерби с тремя пенальти
Материалы по теме
Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо назвал лучшего российского футболиста в истории
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023