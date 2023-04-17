Слуцкий: «Спартак» отдал инициативу «Торпедо» после удаления, но моментов у них не было
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Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий не считает, что у «Торпедо» была возможность отыграться в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2). Автозаводцы забили на 90+2-й минуте.
«Торпедо» забило гол в компенсированное время, времени не оставалось. «Спартак» начал играть на удержание, после первого удаления отдали инициативу. Однако не помню у «Торпедо» ещё моментов, кроме гола Стефановича. Иллюзорная история, «Спартак» играл с большим преимуществом», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
«Спартак» играл в меньшинстве с 68-й минуты после удаления Руслана Литвинова. На 89-й минуте красную карточку также получил Кристофер Мартинс Перейра.
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