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В Министерстве спорта Татарстана прокомментировали назначение Рахимова в «Рубин»

В Министерстве спорта Татарстана прокомментировали назначение Рахимова в «Рубин»
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Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов прокомментировал решение казанского «Рубина» уволить главного тренера Юрия Уткульбаева и назначить на его место Рашида Рахимова. Политик заявил, что перед клубом стоит задача выхода в РПЛ, в связи с чем и был приглашён более опытный специалист.

«Задача «Рубина» звучит однозначно — выход в РПЛ, поэтому был приглашён более опытный специалист. Уткульбаев является нашим товарищем, но наравне с успешными матчами была и череда ничейных результатов, а нам сейчас нужны только победы.

Первая игра показала, что принято правильное решение: был совсем другой футбол, другие эмоции, которых не хватало. И болельщик вернулся на стадион — мы установили сезонный рекорд посещаемости», — приводит слова Леонова ТАСС.

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