Каряка: у «Крыльев Советов» нет стабильности, но с командой всё будет хорошо

Бывший футболист «Крыльев Советов» Андрей Каряка подвёл итоги матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором самарцы встретились с подмосковными «Химками». Игра завершилась со счётом 0:0.

«Получилась равная игра у «Химок» и «Крыльев». Самарцы в первом тайме имели территориальное преимущество. Моментов создали одинаковое количество. Могли и «Крылья» забить, и «Химки».

На «Химки» так повлиял приход Талалаева? Возможно, смена тренера повлияла на состояние команды. Видно было, что «Химки» организованно выглядели. Во втором тайме они играли на контратаках.

Что не так с «Крыльями»? Стабильности нет у команды. В Кубке России и в последнем матче чемпионата самарцы неплохо играли. «Химкам» просто некуда деваться, у них каждая игра на вес золота. Пока что-то не получается у «Крыльев», но, думаю, всё будет хорошо», — приводит слова Каряки «РБ Спорт».