Хавбек ЦСКА Обляков: всегда хотим, чтобы «Спартак» проигрывал. Это главный раздражитель
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о конкуренции с московским «Спартаком».
«Всегда хотим, чтобы «Спартак» проиграл, а мы побеждали. Сезон близится к развязке, всегда хочется побеждать, потому что «Спартак» — наш главный раздражитель. Матч с ним нам предстоит сыграть, будет интересно», — сказал Обляков в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
В Российской Премьер-Лиге накануне завершилась программа 23-го тура. На первом месте располагается «Зенит» (55), на втором — «Ростов» (46). Третье место занимает «Спартак» (45), а ЦСКА, идущий четвёртым, отстаёт от красно-белых на одно очко.
«Спартак» и ЦСКА проведут очный матч в 28-м туре чемпионата России. Он пройдёт 21 мая на «Открытие Банк Арене».
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