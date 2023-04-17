Даса: если Тюкавин будет продолжать держать уровень, то у него все шансы заиграть в Европе
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Защитник московского «Динамо» Эли Даса высказался о перспективах нападающего команды Константина Тюкавина, заявив, что тот способен в будущем заиграть в европейском клубе.
«Костя — динамовец, которому надо закрепиться в нашей команде. Он должен проявлять себя больше и больше в основном составе. Для такого молодого игрока — важно постоянно играть. Если Тюкавин будет продолжать держать уровень, то у него все шансы заиграть в Европе. Посмотрим, как сложится его будущее», — приводит слова Дасы Sport24.
20-летний Тюкавин забил девять голов и сделал шесть результативных передач в 32 сыгранных матчах за «Динамо» в текущем сезоне. «Чемпионат» сообщал, что нападающим интересуется санкт-петербургский «Зенит».
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