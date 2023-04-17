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Иван Обляков считает, что Бердыева из «Сочи» могли уволить из-за плохих результатов

Иван Обляков считает, что Бердыева из «Сочи» могли уволить из-за плохих результатов
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков считает, что наставника «Сочи» Курбана Бердыева могли уволить из-за неудовлетворительных результатов. Сочинцы проиграли три из пяти матчей при специалисте, но при этом обыграли ЦСКА и «Динамо».

«Уход Бердыева из «Сочи»? Для меня это ничего не значит, «Сочи» меня не касается. Возможно, ушёл из-за проигранных матчей, хотя два из пяти выиграл, нас победил. Не знаю, с чем это связано, нужно спрашивать у руководства «Сочи», — сказал Обляков в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

Исполняющим обязанности главного тренера «Сочи» стал Дмитрий Хохлов, ранее входивший в тренерский штаб Бердыева. Сочинцы идут на девятой строчке Российской Премьер-Лиги.

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