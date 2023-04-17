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Леонид Слуцкий рассказал, как изменился «Краснодар» при Владимире Ивиче

Леонид Слуцкий рассказал, как изменился «Краснодар» при Владимире Ивиче
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Российский тренер Леонид Слуцкий считает, что при Владимире Ивиче «Краснодар» стал чаще играть в контратаках.

«Что нового узнаём о «Краснодаре»? То, что команда хорошо играет в быстрых атаках. Мы привыкли, что «Краснодар» традиционно хорошо играет в постепенном нападении, подолгу владеет мячом. В игре с «Сочи» это был контратакующий «Краснодар», в команде есть несколько быстрых футболистов, хорошо играющих в подобных атаках. Раньше «Краснодар» не пытался играть в подобной манере», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

«Краснодар» занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги шестое место, набрав 38 очков. Выше идёт «Динамо», у москвичей на очко больше.

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