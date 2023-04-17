Тюкавин рассказал, почему решил заниматься футболом, а не хоккеем с мячом
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, сын известного игрока в хоккей с мячом Александра Тюкавина, рассказал, почему решил заниматься именно футболом.
«Я с пяти лет здесь. Прошёл медосмотр, меня приняли, и я стал играть за команду на год старше в академии «Динамо». Никто не настаивал — ни папа, ни мама, ни брат, чтобы я занимался именно хоккеем с мячом. Помню, в какой-то момент был выбор — хоккей с шайбой или футбол. В итоге перевесил футбол», — приводит слова Тюкавина ТАСС.
Александр Тюкавин перешёл в «Динамо» из архангельского «Водника». Его сын Константин является воспитанником футбольного «Динамо». 20-летний футболист в текущем сезоне отметился девятью забитыми мячами и шестью результативными передачами в 32 матчах.
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