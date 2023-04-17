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Дмитрий Радченко: было логично ожидать, что «Зенит» потеряет очки в матче с «Ростовом»

Дмитрий Радченко: было логично ожидать, что «Зенит» потеряет очки в матче с «Ростовом»
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Бывший нападающий и тренер «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал результат матча сине-бело-голубых с «Ростовом». Напомним, игра проходила накануне в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 0:0.

«Зенит» и «Ростов» — команды, которые находятся в верхней части турнирной таблицы: было понятно, что ожидается тяжёлая игра. Было логично ожидать, что петербуржцы потеряют очки. «Зенит» доминировал в этом матче, но не удалось забить», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 55 очков после 23 матчей. «Ростов» находится на второй строчке, заработав 46 очков.

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