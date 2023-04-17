Президент «Барселоны» раскритиковал президента Ла Лиги за отношение к клубу

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о президенте Ла Лиги Хавьере Тебасе.

«Барселоне» вынесли приговор без суда и линчевания в СМИ. Мы рискуем добрым именем клуба и авторитетом всего футбольного мира. Обвинения должны быть доказаны в суде. Нас обвиняют безосновательно.

Мы живём в мире без этого права, презумпции невиновности. У «Барселоны» никогда не было этого права, и мы подверглись массированной атаке со стороны СМИ.

Я хочу отметить, что Хавьер Тебас был очень безответственным и неразумным на протяжении этого периода. Я призываю его прекратить распространять свои нелепые теории, которые дошли до того, что он пошёл в суд с ложными доказательствами. Его безответственность только вредит Ла Лиге», — приводит слова Лапорты Marca.

Видеообзор. «Хетафе» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 29-й тур:

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