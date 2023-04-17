Президент «Барселоны»: судьи были на стороне «Реала», клуб был близок к власти страны

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о мадридском «Реале».

«Что касается мадридского «Реала». Этот клуб присоединился к кампании ненависти по отношению к нам, несмотря на то что этот клуб всегда поддерживали судьи. «Реал» всегда считался королевской командой, близкой к власти страны. В последние семь десятилетий руководители судейских комитетов всегда были членами клуба или бывшими членами правления «Реала».

Эта кампания происходит в то время, когда мы работаем над европейской моделью соревнований, направленной на усиление клубов. Президент Ла Лиги воспользовался случаем, чтобы призвать всю лигу присоединиться к публичному линчеванию «Барселоны». Желание «Мадрида» подать в суд на «Барселону» с беспрецедентными претензиями — это чистый цинизм. Судьи всегда отдавали им предпочтение, и по сей день. Мы все это прекрасно знаем, не надо отнекиваться. Надеюсь, этот суд разоблачит это», — приводит слова Лапорты Marca.

Видеообзор. «Хетафе» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 29-й тур:

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