Согласны ли вы с Артёмом Дзюбой, что у «Спартака» больше болельщиков, чем у «Зенита»?
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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба, ранее поигравший как за «Спартак», так и «Зенит», считает, что армия болельщиков красно-белых превышает численность фанатов клуба из Санкт-Петербурга.
«Чемпионат» предлагает читателям опрос по словам форварда. Согласны ли вы, что у «Спартака» больше болельщиков, чем у «Зенита»?
Напомним, Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. Он провёл за питерский клуб 249 матчей, в которых забил 108 голов и сделал 70 результативных передач. Нападающий является воспитанником «Спартака», в составе которого забил 38 голов и отдал 23 результативные передачи в 166 матчах.
С февраля 2023 года Артём выступает за «Локомотив», где в восьми матчах отличился шесть раз и отдал четыре голевые передачи.
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