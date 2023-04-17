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Тюкавин: для меня «Динамо» — родной дом, семья

Тюкавин: для меня «Динамо» — родной дом, семья
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин назвал свой клуб семьёй и родным домом и выразил удовольствие, что продолжает играть за бело-голубых.

«Конечно, ответственность ощущается, всё-таки большой юбилей у клуба. Это хорошая дата, праздник для нас и всех болельщиков. Для меня «Динамо» — родной дом, семья. Я ведь прошёл здесь с пяти лет уже немалый путь — академия, молодёжка, «Динамо-2», главная команда. И сейчас искренне рад, по-прежнему играя за «Динамо». Большое спасибо всем, кто помогал мне, в том числе, конечно же, болельщикам, которые всегда переживают и поддерживают», — приводит слова Тюкавина ТАСС.

«Чемпионат» ранее сообщал, что 20-летний Тюкавин попал в сферу интересов «Зенита».

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