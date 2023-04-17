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Властимил Петржела: всем было понятно ещё до начала сезона, что «Зенит» станет чемпионом

Властимил Петржела: всем было понятно ещё до начала сезона, что «Зенит» станет чемпионом
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что победу клуба в Российской Премьер-Лиге из Санкт-Петербурга предрекали ещё в начал сезона.

«Чему тут удивляться? Всем было понятно ещё до начала сезона, что «Зенит» станет чемпионом. Это самая сильная команда в России — у них нет никаких конкурентов. Нет никакой проблемы, что питерцы вчера не обыграли «Ростов». Станут ли они чемпионами в матче со «Спартаком»? Всё возможно. Чемпионство «Зенита» — это дело времени. Будет интересно, если это произойдёт именно в матче со «Спартаком», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

«Зенит» набрал 55 очков и занимает в турнирной таблице первое место. На втором месте «Ростов» (46).

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