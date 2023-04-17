Дьяков: если бы «Динамо» проиграло «Пари НН», то Йоканович сразу поехал бы домой

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о победе бело-голубых в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Напомним, «Динамо» обыграло соперника со счётом 3:1.

«Пари НН» сам отдал игру «Динамо». У нижегородцев было всё хорошо: они забили гол, оставалось 20 минут до конца матча. И пропустили два нелепых гола, хотя должны были забирать три очка. Да, бело-голубые победили со счётом 3:1 и будут продолжать вести борьбу за первую тройку РПЛ. Но сегодня «Динамо» слабее ЦСКА, «Ростова» и «Спартака». Скорее всего, эти три команды разыграют места со второго по четвёртое. Бело-голубые вроде победили, но по игре у них взаимопонимания нет, они играют как получится. Не видно у «Динамо» прогресса и перспектив, что дальше они будут феерить.

Год назад «Динамо» со Шварцем было другой командой. Сейчас Йоканович работает весь сезон с ребятами, провёл летние и зимние сборы. Но, по сути, команда как начала играть на старте сезона, так и продолжает. Клуб побеждает только за счёт индивидуального мастерства своих футболистов, а командной игры нет. Если бы «Динамо» сегодня проиграло, то Йоканович поехал бы домой уже после этого матча. Но бело-голубые победили, и пока Славиша отложил своё увольнение. Может быть, «Динамо» сейчас начнёт обыгрывать всех подряд и займёт призовые места, тогда Йокановича оставят в клубе. Но в это слабо верится», – приводит слова Дьякова Metaratings.