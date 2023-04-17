Кухарчук заявил, что матч с «Химками» — главный для «Торпедо» в борьбе за выживание

Нападающий «Торпедо» Илья Кухарчук прокомментировал поражение автозаводцев в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2), а также высказался о предстоящей игре с «Химками». Этот матч может стать для «Торпедо» определяющим в борьбе за сохранение прописки в РПЛ.
«Как можно назвать назначение трёх пенальти в ворота «Торпедо»? Всё для зрителей — получился такой футбол. Но я не помню, чтобы в одном тайме в ворота команды ставили три пенальти… Как смотрелось… Мы были недовольны происходящим. Но, например, Егора Бабурина поздравили — он молодец, отбил один из ударов с «точки».
Почему не попал в стартовый состав на матч со «Спартаком»? Честно, не знаю. Это решение тренера. Я честен перед собой, перед футболом, и сколько бы времени мне ни давали, стану выходить и отрабатывать на сто процентов.
Впереди матч с моей бывшей командой — «Химками»? Это очередной соперник и наш конкурент. Я профессионал — и если выйду на поле, то, безусловно, выложусь на сто процентов. Приятно будет вернуться на «Арену Химки». Главный ли это матч для «Торпедо» в борьбе за выживание? Да», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».
- 17 апреля 2023
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