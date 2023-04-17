Никита Чернов — о матче с «Торпедо»: три пенальти в одни ворота за тайм — это рекорд
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов прокомментировал назначение трёх пенальти в ворота «Торпедо» за один тайм матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги (2:1). Футболист назвал это рекордом.
«Конечно, три пенальти в одни ворота за тайм — это рекорд. Такого ещё не было. Тем более ещё два не забили. Когда ведёшь 1:0 и не забиваешь пенальти… Мне как игроку защиты хотелось уйти на перерыв с более крупным счётом. Пришлось понервничать», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Спартак» трижды пробил пенальти в первом тайме, но смог забить «Торпедо» лишь один раз. В концовке первой половины встречи красную карточку получил главный тренер автозаводцев Жозеп Клотет.
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