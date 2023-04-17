Кейта Бальде: хочу писать историю в «Спартаке», моя супруга тоже здесь, она любит Россию

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде заявил о намерении остаться в московском клубе. Также футболист опроверг слухи о романе с женой Мауро Икарди, о котором ранее писали зарубежные СМИ. Кейта отметил, что он с супругой находится в России и у них нет никаких проблем.

«Намерен ли я остаться в «Спартаке» этим летом? Конечно! У меня ещё три года по контракту. Хочу писать историю в «Спартаке».

Были ли у меня предложения от российских клубов? Да, и не только из России, но и от европейских команд. Я принял решение, что хочу творить историю здесь — в «Спартаке»!

Слухи о романе с женой Икарди? Это всё полные сплетни. Моя супруга со мной здесь, c детьми. Она любит и уважает Россию, всё нормально, и нет никаких проблем», — приводит слова Кейта Бальде «РБ Спорт».