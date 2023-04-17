Кейта Бальде: хочу писать историю в «Спартаке», моя супруга тоже здесь, она любит Россию

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде заявил о намерении остаться в московском клубе. Также футболист опроверг слухи о романе с женой Мауро Икарди, о котором ранее писали зарубежные СМИ. Кейта отметил, что он с супругой находится в России и у них нет никаких проблем.
«Намерен ли я остаться в «Спартаке» этим летом? Конечно! У меня ещё три года по контракту. Хочу писать историю в «Спартаке».
Были ли у меня предложения от российских клубов? Да, и не только из России, но и от европейских команд. Я принял решение, что хочу творить историю здесь — в «Спартаке»!
Слухи о романе с женой Икарди? Это всё полные сплетни. Моя супруга со мной здесь, c детьми. Она любит и уважает Россию, всё нормально, и нет никаких проблем», — приводит слова Кейта Бальде «РБ Спорт».
- 17 апреля 2023
-
18:00
-
17:57
-
17:54
-
17:44
-
17:40
-
17:34
-
17:30
-
17:28
-
17:15
-
17:10
-
17:08
-
16:50
-
16:43
-
16:38
-
16:30
-
16:26
-
16:20
-
16:19
-
16:10
-
16:09
-
16:05
-
15:45
-
15:30
-
15:23
-
15:21
-
15:15
-
15:11
-
15:08
-
14:55
-
14:54
-
14:50
-
14:40
-
14:29
-
14:29
-
14:25