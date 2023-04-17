У Карпина мощный конфликт. Безумная победа «Спартака». Премьер-лига несправедливости #32

Представляем 32-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 23-й тур РПЛ. Неожиданный конфликт Валерия Карпина и Андрея Талалаева, безумная победа «Спартака», чумовая статистика Артёма Дзюбы и матч тура между «Ростовом» и «Зенитом» — всё это и многое другое в новом выпуске.

Аудиоверсия этого выпуска

Розыгрыш футболки Дзюбы

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Инсайды от Андрея

Таймкоды:

0:00 — Всем привет. У нас долгожданный розыгрыш!

0:38 — Аномальная победа «Динамо». Магия Юрана дала сбой.

8:20 — Дивеева отвозили, но ЦСКА победил. А пенальти на Чалове — цирк.

17:05 — «Краснодар» на классе убрал «Сочи». Пора оценивать Ивича!

25:13 — «Торпедо» и «Спартак». Просто самый безумный матч тура. Три пенальти, два удаления и бешеный Клотет.

42:38 — «Оренбург» и «Локомотив» сыграли на 4:4, но получился разгром. Статистика Дзюбы уже комична.

51:21 — Матч тура между «Ростовом» и «Зенитом» запомнился не футболом. Мощная заруба Карпина и Талалаева.

59:46 — «Крылья» и «Химки». Талалаев в огне!

1:03:01 — Крутейший матч «Факела» и «Ахмата». Божин выдал пасхальный сейв.

1:08:27 — Изучаем таблицу и прощаемся.