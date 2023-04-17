Габулов: «Зенит» сильнее всех команд РПЛ, ничего не сможет помешать им стать чемпионами
Поделиться
Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов считает, что «Зенит» превосходит все остальные команды Российской Премьер-Лиги. По мнению экс-футболиста, ничто и никто не сможет помешать сине-бело-голубым добыть очередное чемпионство.
«Зенит» на голову сильнее абсолютно всех команд РПЛ. Имея такую стабильность в игре и такой запас очков, ничего не сможет помешать команде Семака стать чемпионом. Но в футболе возможно всё: другие команды будут бороться до тех пор, пока у них будут оставаться математические шансы. Можно утверждать на сто процентов, что «Зенит» уже чемпион, правда, с определёнными оговорками», — сказал Владимир Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Комментарии
- 17 апреля 2023
-
18:00
-
17:57
-
17:54
-
17:44
-
17:40
-
17:34
-
17:30
-
17:28
-
17:15
-
17:10
-
17:08
-
16:50
-
16:43
-
16:38
-
16:30
-
16:26
-
16:20
-
16:19
-
16:10
-
16:09
-
16:05
-
15:45
-
15:30
-
15:23
-
15:21
-
15:15
-
15:11
-
15:08
-
14:55
-
14:54
-
14:50
-
14:40
-
14:29
-
14:29
-
14:25
Партнерский контент