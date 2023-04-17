Габулов: «Зенит» сильнее всех команд РПЛ, ничего не сможет помешать им стать чемпионами

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов считает, что «Зенит» превосходит все остальные команды Российской Премьер-Лиги. По мнению экс-футболиста, ничто и никто не сможет помешать сине-бело-голубым добыть очередное чемпионство.

«Зенит» на голову сильнее абсолютно всех команд РПЛ. Имея такую стабильность в игре и такой запас очков, ничего не сможет помешать команде Семака стать чемпионом. Но в футболе возможно всё: другие команды будут бороться до тех пор, пока у них будут оставаться математические шансы. Можно утверждать на сто процентов, что «Зенит» уже чемпион, правда, с определёнными оговорками», — сказал Владимир Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.