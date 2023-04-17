Матчи Первой лиги покажут в Казахстане

Футбольная национальная лига реализовала права на трансляции матчей Мелбет Первой лиги в Казахстане. Договор заключён до конца нынешнего сезона-2022/2023. Трансляции игр доступны на телеканале Q Sport Kazаkhstan.
«Мы хотели и планировали выйти с трансляциями Мелбет Первой лиги на страны СНГ. Получилось договориться с партнёром из Казахстана. Мы знали, что ему также принадлежат права на трансляцию матчей Премьер-Лиги. Пока наше сотрудничество в тестовом режиме до конца этого сезона, потом будем смотреть и решать. Всё-таки большая часть эфирного времени отдана под матчи РПЛ. Хотя ФНЛ обладает хорошим потенциалом для развития, поскольку в лиге играет достаточное количество легионеров из стран СНГ.
По итогам сезона и обсуждений будущего долгосрочного контракта будем принимать решение, уходить в продажу или делать свою платформу», — рассказал коммерческий директор ФНЛ Роберт Тер-Абрамян.
Подробно за новостями Первой лиги можно следить на сайте.
На данный момент таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика». Второе место занимает «Рубин», отстающий от лидера на четыре очка.
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