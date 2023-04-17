Агент Васютина: разговаривал об Александре с двумя топ-клубами Швеции

Александр Дубровин, агент вратаря «Зенита» Александра Васютина, рассказал о будущем своего клиента.

«Пока не думаем об уходе в аренду. Я считаю, что Саша готов быть первым номером «Зенита». В матче с «Динамо» он всё показал. Несмотря на гол на 12-й секунде, у него не было ошибок. Выручил «Зенит» на 95-й минуте. Весь матч играл сконцентрированно. Видно, что хорошо реагирует на пенальти. Ему просто нужно доверять. Не думаю, что «Зенит» приобретёт кого-то сильнее, чем Кержаков и Васютин. На российском рынке точно.

В РПЛ, в принципе, у всех клубов закрыты вратарские позиции. Есть большой интерес со стороны скандинавских клубов. Они следят и спрашивают. Я недавно разговаривал с двумя топ-клубами Швеции. И датские клубы следят. Для них это очень хороший вариант. К сожалению, они зависимы от своих политических мировоззрений, ссылаются на то, что банки западных стран не готовы переводить деньги в Россию. Но пока Александр полностью сосредоточен на «Зените» и ждёт своего шанса», — сказал Дубровин «РБ Спорт».