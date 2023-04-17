Кузьмичёв назвал главную системную ошибку российского детско-юношеского футбола

Экс-глава академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичёв ответил на вопрос о проблемах российского детско-юношеского футбола.

«В чём главная системная ошибка? У нас традиционно подпитку профессиональному футболу дают московские академии, петербургский «Зенит» и — спасибо Сергею Николаевичу Галицкому — «Краснодар». Но в масштабах такой большой страны это просто капля в море.

Хотя по регламенту каждый профессиональный клуб должен иметь свою академию. Но по факту большинство находит лазейку, заключая формальный договор с местной СДЮСШОР. И тем самым обходит регламент. Не занимается развитием академии, хотя по бумагам вроде всё в порядке. И в РФС об этом хорошо известно!

Убежден, что если губернаторы в регионах хотят создавать настоящий, качественный футбольный клуб не на словах, а на деле, то в первую очередь нужно развивать именно свою академию. И на её базе уже формировать профессиональную команду.

Конечно, это долгая, кропотливая и тяжёлая работа, но она необходима. Тем более деньги, которые тратятся в регионах на профессиональный футбол, в большей степени бюджетные. Не лучше ли их пустить на развитие детско-юношеского футбола?

Это и социальная программа, и отвлечение детей от компьютерных игр и других не очень полезных занятий. Плюс на команду со своими воспитанниками болельщики будут по-другому смотреть. Люди пойдут на футбол. Местный футбольный патриотизм дорогого стоит», — приводит слова Кузьмичёва «Матч ТВ».