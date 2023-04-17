Источник: сумма контракта ФНЛ с китайским вещателем составит около 900 тыс. рублей
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Футбольная национальная лига выручит от продажи прав на показ 75 матчей российской Первой лиги в Китае около 900 тыс. рублей. Кроме того, часть этой суммы придётся отдать посредникам. Таким образом, на каждой игре ФНЛ сможет заработать порядка 10–12 тыс. рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».
О договорённости ФНЛ с Китаем «Чемпионат», ссылаясь на собственные источники, сообщил читателям в воскресенье, 16 апреля. Сегодня информацию официально подтвердила пресс-служба организации.
Сообщается, что договор заключён до конца текущего сезона-2022/2023 с возможностью пролонгации. Следить за трансляциями матчей можно через мессенджер WeChat (около миллиарда активных пользователей), а также через сервис Doyuin.
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