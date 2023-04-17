Роман Широков: с большой долей вероятности «Зенит» доедет до чемпионства

Генеральный директор раменского «Сатурна» Роман Широков поделился мнением о борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Преждевременно говорить о чемпионстве «Зенита». Но матчей остаётся меньше, а отрыв не уменьшается. Поэтому с большей долей волей вероятности «Зенит» станет чемпионом. Изначально вопрос стоял, смогут ли стабильно набирать очки конкуренты, — они этого делать не могут. Поэтому, наверное, «Зенит» доедет до чемпионства.

По большому счёту конкурент у «Зенита» был один — «Спартак». Но они сразу начали терять очки. Не знаю, многие или немногие расстроились. Да, ЦСКА сейчас стабильно набирает очки, но они изначально не рассматривались как конкуренты в борьбе за чемпионство. А «Спартак» стабильно теряет очки», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам 23-го тура РПЛ турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (55 очков). Второе место занимает «Ростов» (46). На третьей строчке остаётся «Спартак» (45).