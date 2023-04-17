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Боули назвал стыдной игру футболистов «Челси» во время разговора в раздевалке команды

Боули назвал стыдной игру футболистов «Челси» во время разговора в раздевалке команды
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Стали известны слова, сказанные владельцем «Челси» Тоддом Боули в раздевалке команды после поражения в матче 31-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (1:2), сообщает The Telegraph.

Дождавшись, когда главный тренер Фрэнк Лэмпард закончит подводить итоги матча, бизнесмен назвал игру футболистов стыдной. Боули акцентировал внимание игроков на том, что руководство клуба потратило более € 600 млн, чтобы команда побеждала, но они не оправдывают ожиданий. Также он сказал, что игра с «Реалом» во вторник даст шанс спасти сезон, положить конец разочарованию и дать болельщикам повод для гордости.

«Челси» находится на 11-м месте в чемпионате Англии. Первая игра с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов завершилась победой мадридской команды со счётом 2:0.

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