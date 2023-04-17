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«Бавария» не продаст Гравенберха, несмотря на интерес со стороны «Ливерпуля»

«Бавария» приняла решение не продавать своего центрального полузащитника Райана Гравенберха. Клуб уведомил игрока и его представителей об этом, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

В мюнхенской команде рассчитывают, что 20-летний футболист сможет раскрыть свой потенциал в полном объёме в следующем сезоне.

Ранее появилась информация о том, что Гравенберхом интересуется «Ливерпуль». Потенциальная сделка оценивалась приблизительно в € 30 млн.

Гравенберх перешёл в «Баварию» из «Аякса» летом 2022 года. В текущем сезоне он провел за мюнхенцев 27 матчей, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

Контракт Гравенберха с мюнхенцами действует до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermrkt, – € 30 млн.