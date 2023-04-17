Билялетдинов: наверняка «Зенит» хочет провести последние игры сезона в статусе чемпиона

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал возможность досрочного чемпионства «Зенита».

«Зенит» на 99% уже чемпион. Для чемпионства конкурентам нужно выигрывать все свои матчи, а «Зенит» должен проиграть три из оставшихся семи туров: такого не бывает — это чудеса. В ближайших турах питерцы будут выкладываться на максимум, чтобы досрочно решить вопрос с чемпионством. Наверняка они хотят провести последние две-три игры сезона в статусе чемпиона. Хотя у них очень непростой график.

Станет ли «Зенит» чемпионом в матче со «Спартаком»? Результаты обеих команд могут планомерно к этому подвести. Возможно, так и будет. Но не думаю, что для питерской команды это первостепенная задача. Они будут идти от тура к туру. Семак очень опытный тренер: знает, как грамотно завершить сезон. Стать чемпионом в матче со «Спартаком» – не более чем просто красивая история. Возможно, игроки «Зенита» даже немного расстроятся, если этого не произойдёт. Но они в любом случае добьются своего и возьмут золотые медали», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

По итогам 23-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 55 очков. Сине-бело-голубые в воскресенье, 16 апреля, сыграли вничью с «Ростовом» (0:0), который занимает второе место, имея в активе 46 очков.