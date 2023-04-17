Российский футбольный союз проведёт ретроматч «Победа» в Волгограде 1 мая

Звёзды отечественного футбола сыграют матч в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Игра пройдёт по мотивам легендарной встречи сталинградского «Динамо» и московского «Спартака» 1943 года. Матч состоится 1 мая на поле стадиона чемпионата мира «Волгоград Арена» и начнётся в 20:00.

Игра пройдёт в ретростиле. Команды приедут на стадион на автобусах прошлой эпохи, перед игрой пройдёт классическая для советского футбола церемония обмена букетами цветов, а судьи и футболисты выйдут на газон в стилизованной форме. Состав хозяев сформирован из легенд волгоградского «Ротора» и московского «Динамо», за «Спартак» сыграют звёздные ветераны красно-белых.

«Динамо» Сталинград:

Виталий Абрамов, Евгений Алдонин, Максим Бондаренко, Альберт Борзенков, Валерий Бурлаченко, Олег Веретенников, Валерий Есипов, Платон Захарчук, Александр Зернов, Денис Зубко, Павел Могилевский, Михаил Мысин, Николай Олеников, Игорь Семшов, Игорь Симутенков, Максим Тищенко, Александр Точилин, Андрей Чичкин, Евгений Чумаченко, Александр Шмарко, Эрик Яхимович.

Тренерский штаб: Валерий Газзаев, Владимир Файзулин.

«Спартак» Москва:

Дмитрий Аленичев, Никита Баженов, Денис Бояринцев, Константин Головской, Андрей Ещенко, Валерий Кечинов, Дмитрий Комбаров, Андрей Коновалов, Алексей Мелешин, Александр Мостовой, Виктор Онопко, Роман Павлюченко, Дмитрий Парфенов, Александр Самедов, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко.

Тренерский штаб: Олег Романцев, Александр Мирзоян, Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Никита Симонян.

Организатором матча стал Российский футбольный союз при поддержке администрации Волгоградской области, оргкомитета празднования 80-летия победы в Сталинградской битве и ВФСО «Динамо».

2 мая 1943 года сборная местных игроков в составе сталинградского «Динамо» сыграла против московского «Спартака». Матч прошёл через три месяца после завершения одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны – Сталинградской битвы — и стал символом возвращения разрушенного города к жизни.