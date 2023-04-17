Лэмпард — о текущей форме «Челси»: мы находимся не в том положении, в котором хотели бы

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о текущей форме своей команды в преддверии ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом».
«Мы находимся не в том положении, в котором хотели бы. Мы не разбиты — это слишком громко прозвучит. Позиция в чемпионате — наша реальность. Нам нужно работать, чтобы исправить ситуацию.
Я всегда беру ответственность в первую очередь на себя. Я никого не виню. Это то, на чём мы должны заострить внимание и как следует проработать. Это важная часть игрового процесса. Это тот момент, который мы можем оперативнее всего исправить», – сказал Лэмпард на предматчевой пресс-конференции.
Ответная игра между «Челси» и «Реалом» состоится во вторник, 18 апреля, на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало матча — в 22:00 мск. Первая встреча команд завершилась победой мадридского клуба со счётом 2:0.
- 17 апреля 2023
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