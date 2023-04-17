«Интер» не намерен сохранять Лукаку в команде на следующий сезон

«Интер» не намерен продлевать арендное соглашение с «Челси» по нападающему Ромелу Лукаку и уже начал поиск потенциальных замен на позицию форварда, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Миланский клуб летом отправит бельгийца обратно в «Челси» и не будет вести переговоры о новой аренде форварда.

В этом сезоне Лукаку забил три мяча в 18 матчах Серии А, два из них — с пенальти. Отмечается, что боссы «Интера» остались разочарованы этими показателями. По оценке клуба, вложенная в аренду нападающего сумма в € 20 млн (плата за аренду и зарплата форварда без учёта бонусов) не окупается.

Действующий контракт бельгийского форварда с «Челси» рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 40 млн.