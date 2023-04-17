«Интер» не намерен сохранять Лукаку в команде на следующий сезон
Поделиться
«Интер» не намерен продлевать арендное соглашение с «Челси» по нападающему Ромелу Лукаку и уже начал поиск потенциальных замен на позицию форварда, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Миланский клуб летом отправит бельгийца обратно в «Челси» и не будет вести переговоры о новой аренде форварда.
В этом сезоне Лукаку забил три мяча в 18 матчах Серии А, два из них — с пенальти. Отмечается, что боссы «Интера» остались разочарованы этими показателями. По оценке клуба, вложенная в аренду нападающего сумма в € 20 млн (плата за аренду и зарплата форварда без учёта бонусов) не окупается.
Действующий контракт бельгийского форварда с «Челси» рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 40 млн.
Комментарии
- 17 апреля 2023
-
19:25
-
19:25
-
19:16
-
19:13
-
19:12
-
19:10
-
19:00
-
18:54
-
18:49
-
18:40
-
18:39
-
18:33
-
18:27
-
18:22
-
18:20
-
18:20
-
18:17
-
18:00
-
17:57
-
17:54
-
17:44
-
17:40
-
17:34
-
17:30
-
17:28
-
17:15
-
17:10
-
17:08
-
16:50
-
16:43
-
16:38
-
16:30
-
16:26
-
16:20
-
16:19
Партнерский контент