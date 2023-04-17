Мостовой — о ретроматче «Спартак» — «Динамо»: рад снова сыграть под руководством Романцева

Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на приглашение принять участие в ретроматче, посвящённом 80-летию победы в Сталинградской битве.

«Когда эта идея прозвучала, я с удовольствием откликнулся. Много лет меня никто не привлекал, поэтому я с радостью согласился. Рад снова сыграть под руководством Олега Ивановича, которого давно не видел и не слышал», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

2 мая 1943 года сборная местных игроков в составе сталинградского «Динамо» сыграла против московского «Спартака». Матч прошёл через три месяца после завершения одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны – Сталинградской битвы — и стал символом возвращения города к жизни.