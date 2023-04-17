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Акинфеев сделал подарок болельщику, приезжающему на каждый матч ЦСКА на велосипеде

Акинфеев сделал подарок болельщику, приезжающему на каждый матч ЦСКА на велосипеде
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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев встретился с болельщиком, который приезжает на матчи клуба на велосипеде. Об этом сообщает «Матч Премьер».

Болельщик Андрей посещает каждый матч клуба. За всё время он преодолел на велосипеде почти 60 тыс. км. Про историю Андрея узнал Акинфеев и поблагодарил его. Вратарь подарил фанату новый велосипед. Встреча состоялась в день матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (2:0).

В нынешнем сезоне чемпионата России ЦСКА располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы. Армейцы набрали 44 очка, московский «Спартак» — 45, «Ростов» — 46, а санкт-петербургский «Зенит» — 55. В среду, 19 апреля, ЦСКА встретится с екатеринбургским «Уралом» в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

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