Роберто, скорее всего, больше не сыграет за «Барселону» в этом сезоне

«Барселона» опубликовала заявление о травме полузащитника команды Серхи Роберто.

«Тесты, проведённые сегодня утром, показали, что у Серхи Роберто травма левого подколенного сухожилия. Он выбыл из строя, его возвращение будет зависеть от того, как будет проходить восстановление», – говорится в сообщении каталонского клуба.

По информации в испанских СМИ, есть высокая вероятность того, что Роберто в текущем сезоне больше не сыграет.

В сезоне-2022/2023 испанский полузащитник провёл за «Барселону» 30 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

«Барселона» в текущем сезоне закончила выступление во всех турнирах, кроме Ла Лиги. Каталонская команда выбыла на полуфинальной стадии Кубка Испании, а также вылетела в 1/16 финала Лиги Европы.