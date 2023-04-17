«Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 17 апреля, на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе (Англия) состоится матч 31-го тура чемпионата Англии. Встретятся местный «Лидс Юнайтед» и «Ливерпуль». Стартовый свисток Марка Перри прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Лидс Юнайтед» в 30 матчах набрал 29 очков и занимает в турнирной таблице 16-е место. В последнем туре «Лидс» уступил «Кристал Пэлас» (1:5).
«Ливерпуль» занимает в турнирной таблице восьмое место, набрав 44 очка в 29 играх. Отставание от первой четвёрки составляет 12 очков. Мерсисайдцы не могут выиграть на протяжении четырёх туров, потерпев два поражения и дважды сыграв вничью. В прошлом туре команда Юргена Клоппа поделила очки с «Арсеналом» (2:2).
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