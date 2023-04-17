Агент: слухи о возможном переходе Камавинга в «Арсенал» были чушью

Джошуа Барнетт, агент полузащитника «Реала» Эдуардо Камавинга, резко отреагировал на слухи о том, что 20-летний француз минувшей зимой мог стать игроком «Арсенала».
«Это чушь. Это то, чего не могло случиться. Эдуардо хочет провести в «Реале» всю свою жизнь. У нас не будет проблем с клубом. Уверен, мы сядем и обо всём договоримся.
Эдуардо никогда не думал об игре за другую команду, а «Реал» бы его не отпустил. Камавинга — будущее этого клуба», — цитирует Барнетта Goal.com.
В текущем сезоне полузащитник принял участие в 47 матчах мадридского клуба во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.
Контракт Камавинга с «Реалом» рассчитан до конца июня 2027 года. Ориентировочная трансферная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermrkt, – € 60 млн.
- 17 апреля 2023
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