Бышовец: «Зенит» не позволит себе расслабиться настолько, чтобы лишиться первого места

Российский тренер Анатолий Бышовец оценил перспективы санкт-петербургского «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.

«Интрига в чемпионате России была бы, если бы соперники «Зенита» не теряли очков. Сейчас вся борьба сосредоточена между «Ростовом», «Спартаком» и ЦСКА за второе и третье место. Эти команды зависимы от потери очков.

Всё зависит от того, насколько «Зенит» может дать себе возможность играть не на максимум. Петербуржцы не позволят себе расслабиться настолько, чтобы потерять первое место», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Зенит» опережает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Ростов» на девять очков, «Спартак» — на 10, а ЦСКА — на 11.