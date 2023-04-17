Гарначо вернулся к тренировкам на поле после травмы
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо возобновил тренировочный процесс на поле.
«Снова в бутсах», — написал футболист в социальной сети, выложив фотографию в обуви.
Из-за травмы Гарначо не выходил на поле в официальных матчах больше месяца. Его предыдущим матчем была игра с «Саутгемптоном» в 27-м туре английской Премьер-лиги, завершившаяся безголевой ничьей. В сезоне-2022/2023 Алехандро принял участие в 32 матчах команды во всех турнирах, отметившись пятью голами и шестью результативными передачами.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» располагается на третьей строчке турнирной таблицы. Команда набрала 59 очков в 30 матчах. 20 апреля манкунианцы сыграют с «Севильей» в 1/4 финала Лиги Европы.
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