Бывший спортивный директор «Ниццы»: первым кандидатом до Галтье был тен Хаг

Бывший спортивный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье рассказал о переговорах с Эриком тен Хагом, которые вёл до приглашения нынешнего тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье.
«Моим первым кандидатом до Кристофа Галтье был Эрик тен Хаг. Мы встречались четыре раза. Когда я говорю «встречались», это не значит, что мы выпили по чашке кофе, узнав друг у друга, как дела. Такой формат был во время первого раунда переговоров. После этого мы провели несколько рабочих встреч. Когда я иду к тренеру и чувствую, что он заинтересован хотя бы немного, я обычно даю ему записи трёх-четырёх хороших матчей дома и на выезде, трёх плохих матчей дома и на выезде и прошу проанализировать их, чтобы затем вместе подвести итоги и уточнить шаги по развитию команды», – сказал Фурнье в интервью 90 Football.
Напомним, что именно электронное письмо Фурнье, отправленное в прошлом году одному из менеджеров INEOS (владелец «Ниццы»), стало поводом для обвинений в расизме и дискриминации в адрес Кристофа Галтье, который в то время возглавлял команду с Лазурного берега.
- 17 апреля 2023
-
21:12
-
21:05
-
21:05
-
20:50
-
20:48
-
20:48
-
20:35
-
20:25
-
20:24
-
20:08
-
20:05
-
19:57
-
19:49
-
19:45
-
19:45
-
19:25
-
19:25
-
19:16
-
19:13
-
19:12
-
19:10
-
19:00
-
18:54
-
18:49
-
18:40
-
18:39
-
18:33
-
18:27
-
18:22
-
18:20
-
18:20
-
18:17
-
18:00
-
17:57
-
17:54