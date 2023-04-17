Бывший спортивный директор «Ниццы»: первым кандидатом до Галтье был тен Хаг

Бывший спортивный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье рассказал о переговорах с Эриком тен Хагом, которые вёл до приглашения нынешнего тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье.

«Моим первым кандидатом до Кристофа Галтье был Эрик тен Хаг. Мы встречались четыре раза. Когда я говорю «встречались», это не значит, что мы выпили по чашке кофе, узнав друг у друга, как дела. Такой формат был во время первого раунда переговоров. После этого мы провели несколько рабочих встреч. Когда я иду к тренеру и чувствую, что он заинтересован хотя бы немного, я обычно даю ему записи трёх-четырёх хороших матчей дома и на выезде, трёх плохих матчей дома и на выезде и прошу проанализировать их, чтобы затем вместе подвести итоги и уточнить шаги по развитию команды», – сказал Фурнье в интервью 90 Football.

Напомним, что именно электронное письмо Фурнье, отправленное в прошлом году одному из менеджеров INEOS (владелец «Ниццы»), стало поводом для обвинений в расизме и дискриминации в адрес Кристофа Галтье, который в то время возглавлял команду с Лазурного берега.