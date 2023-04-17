Парфёнов — о ретроматче «Победа»: я в составе «Спартака»? Тогда уже готовлюсь!
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Главный тренер «Родины» и бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфёнов отреагировал на приглашение на ретроматч, посвящённый 80-летию победы в Сталинградской битве. Игра пройдёт по мотивам легендарной встречи сталинградского «Динамо» и московского «Спартака» 1943 года.
«Я в составе «Спартака» на ретроматч «Победа»? Всё, тогда готовлюсь (смеётся)! Конечно, приятно находиться в списке. И время у меня будет. Когда поступило предложение — сразу откликнулся. Ранее уже проводили подобные матчи, но у меня не было возможности поучаствовать. С удовольствием увижу всех ребят, потому что многих давно не видел. Пообщаемся с радостью», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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