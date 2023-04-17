Евгений Бушманов: другим клубам РПЛ нужно ориентироваться на «Зенит»

Бывший футболист «Спартака» и тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов порекомендовал клубам Российской Премьер-Лиги ориентироваться на санкт-петербургский «Зенит».

«Никакой чемпионской интриги в РПЛ нет — вопрос в том, когда «Зенит» оформит титул.

Гегемония петербуржского клуба не может вредить российскому чемпионату. Просто другим клубам нужно подтягиваться к такому же уровню. Такое же есть и в Германии, и во Франции — не только в России. Сейчас так. Другим клубам нужно ориентироваться на «Зенит» и стараться конкурировать.

Думаю, что поздравлять «Зенит» с чемпионством в следующем сезоне ещё рановато», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По итогам 23-го тура Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу чемпионата возглавляет «Зенит» (55 очков). Сине-бело-голубые в минувшем туре сыграли вничью с «Ростовом» (0:0). Второе место занимает «Ростов» (46). На третьей строчке остаётся «Спартак» (45), который в эти выходные обыграл «Торпедо» (2:1).