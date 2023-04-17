Невилл: если «Арсенал» финиширует вторым, это не будет катастрофой
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил, что, если «Арсенал» упустит чемпионство в английской Премьер-лиге, это не станет катастрофой.
«Если бы в начале сезона вы сказали, что «Арсенал» будет бороться за титул, вам бы не поверили, не так ли? Если «Арсенал» станет вторым, это всё равно будет невероятный сезон. В прошлый раз они заняли пятое место. У них молодые игроки. Но я не говорю, что второе место не станет разочаровывающим и душераздирающим для них.
Это не катастрофа. Вот если бы я выступал за «Манчестер Сити» и не выиграл чемпионат с Эрлингом Холандом, забивающим полсотни голов, а также с Джеком Грилишем и Риядом Марезом, то это была бы катастрофа», — приводит слова Невилла Sky Sports.
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